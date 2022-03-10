ЦБ РФ ввел новые валютные правила для предпринимателей

Центробанк России вводит временный порядок обращения с наличной валютой для бизнеса. Он коснется юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и будет действовать до 10 сентября 2022 года.

Как следует из новых правил, предприниматели-резиденты в указанный период смогут получать наличные доллары, евро, иены и фунты стерлингов только для оплаты командировочных расходов в заграничных поездках. Сумма при этом будет ограничена пятью тысячами долларов.

Ограничения коснутся только четырех указанных валют. Другие валюты предприниматели смогут свободно получать без ограничений в нужном объеме по курсу на день выдачи. Предприниматели, которые не являются резидентами, не смогут получить наличные евро, доллары, фунты и йены.

«Юридические лица нерезиденты и индивидуальные предприниматели нерезиденты в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут», - уточняется в заявлении на сайте ЦБ РФ.

Ранее стало известно, что Банк России с 9 марта по 9 сентября текущего года вводит временный порядок операций с наличной валютой для граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, сумма сверх этой может быть выдана в рублях по текущему курсу.