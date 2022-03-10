Burger King приостановил операции на российском рынке

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King заявила, что приостанавливает корпоративную поддержку на российском рынке. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

Как следует из сообщения, сеть приостановит поддержку рынка РФ на корпоративном уровне. Речь идет о приостановке маркетинговой деятельности и работы над цепочками поставок.

«Burger King приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что у сети нет корпоративных ресторанов на территории России. Все действующие рестораны в РФ работают по франшизе и управляются местным главным франчайзи.

Ранее стало известно, что McDonald’s временно закрывает все свои рестораны на территории России. Уточняется, что компания планирует сохранить зарплату всем 62 тысячам работников ресторанов в России. В сообщении не говорится, когда McDonald’s снова откроет свои рестораны.

Санкции против России страны Запада и зарубежные компании стали вводить после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ заявил, что ее цель – денацификация и демилитаризация Украины.