Собянин допустил замещение McDonald's в Москве за полгода или год

Отечественные сети общепита способны заместить в Москве около 250 ресторанов McDonald's максимум в течение года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что обсудил сложившуюся ситуацию с представителями предприятий, которые работают в этой отрасли. По словам Собянина, в течение 6-12 месяцев есть возможность заместить американскую сеть отечественными предприятиями.

«Сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald's. Так будем поступать и с другими направлениями, и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность», - сказал он.

Собянин обратил внимание, что в настоящий момент ведется работа по этому направлению совместно с российским кабинетом министров.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, для того, чтобы защитить Луганскую и Донецкую народные республики, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран ввели санкции против России. Кроме того, многие компании приняли решение об уходе с российского рынка.