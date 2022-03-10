Соединенные Штаты Америки платили ученым на Украине от 2,5 до 5 долларов в час за работу в своих биолабораториях. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные Министерством обороны России.

Из обнародованных документов следует, что за один рабочий день украинский ученый получал от 20 до 40 долларов. Американское военное ведомство заключило контракты как минимум с восемью лабораториями на территории Украины без привлечения посредников.