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«Крайне скромно»: стало известно, сколько Пентагон платил ученым в биолабораториях на Украине

Вадим Синицын
21:00 10.03.2022
Американское военное ведомство заключило контракты как минимум с восемью лабораториями на территории Украины без привлечения посредников.
© Видео: Минобороны России © Фото: CDC, Unsplash
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Соединенные Штаты Америки платили ученым на Украине от 2,5 до 5 долларов в час за работу в своих биолабораториях. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные Министерством обороны России.

Из обнародованных документов следует, что за один рабочий день украинский ученый получал от 20 до 40 долларов. Американское военное ведомство заключило контракты как минимум с восемью лабораториями на территории Украины без привлечения посредников.

© Минобороны РФ

«Обращает на себя внимание крайне скромная, по американским меркам, оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег», - отметил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

В опубликованных ведомством документах приводятся и другие факты. Стало известно, что Соединенные Штаты создавали механизм скрытого распространения смертоносных патогенов. Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта, изучающего перенос патогенов при помощи птиц, мигрирующих между Россией и Украиной.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Николай Баранов.

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