«Крайне скромно»: стало известно, сколько Пентагон платил ученым в биолабораториях на Украине
Американское военное ведомство заключило контракты как минимум с восемью лабораториями на территории Украины без привлечения посредников.
© Видео: Минобороны России © Фото: CDC, Unsplash
Соединенные Штаты Америки платили ученым на Украине от 2,5 до 5 долларов в час за работу в своих биолабораториях. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные Министерством обороны России.
Из обнародованных документов следует, что за один рабочий день украинский ученый получал от 20 до 40 долларов. Американское военное ведомство заключило контракты как минимум с восемью лабораториями на территории Украины без привлечения посредников.
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