Россия ввела запрет на экспорт зерновых и сахара в страны ЕАЭС

Российская Федерация введет временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ.

Данное решение продиктовано мерами по укреплению продовольственной безопасности. Помимо зерновых, подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз из России страны белого сахара и тростникового сахара-сырца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ограничения в сфере зерновых, по данным ведомства, будут касаться пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы. Экспорт сахара, вероятно, ограничат с оговоркой насчет поставок в страны ЕАЭС – они будут возможны на основании разрешений, которые выдает Минсельхоз РФ.

Ранее стало известно, что Европа рискует столкнуться с сокращением урожая, если лишится российских азотных удобрений. По данным экспертов ресурса о сельском хозяйстве Pleinchamp, приблизительно 25% всех упомянутых удобрений, импортируемых в Европу, производятся в России. РФ также является ведущим поставщиком аммиака и природного газа, которые нужно для производства этих удобрений.