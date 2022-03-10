МО РФ: украинские националисты и наемники сознательно нападают на российских медиков

В последние дни украинские националисты стали нападать на российских медиков и специальные медицинские автомобили. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В нападениях принимают участие наемники, которые прибыли на Украины из Великобритании, США и стран Европы. Националисты намеренно атакуют транспорт, на который нанесена медицинская символика – красный крест, использую тактику засад.

Кроме того, они ведут снайперский огонь с больших дистанций по медикам, которые проводят эвакуацию раненых российских военных. Медики, которые оказывают помощь местным жителям, тоже оказываются под огнем.

«Все это еще раз подтверждает нацистскую сущность киевского режима, публично призывающего в нарушение международного гуманитарного права к убийствам любых русских без исключения», - отметил Конашенков.

Также в Минобороны заявили, что имевший место «авиаудар» – полностью режиссированная провокация, для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла.