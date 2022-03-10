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«Я вернусь»: жена отразившего атаку националистов на Украине рассказала об офицере

Анна Назайкина
19:12 10.03.2022
В условиях массированного обстрела националистами Дмитрий Почесный и Станислав Ким, нанесли значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожили четыре боевые машины пехоты неприятеля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жена офицера Вооруженных сил РФ капитана Дмитрия Почесного Тамара в беседе со «Звездой» рассказала, что узнала о подвиге своего супруга во время специальной военной операции на Украине из средств массовой информации, так как связи с мужем не было.

«Как таковой связи не было, мы не знали, что там происходит. Потом, когда он уже вернулся, он нам сообщил, что там произошло. Ну так вкратце, мы даже не знали конкретно», - рассказала она.

Женщина рассказала, что через два дня Дмитрию удалось выйти с ней на связь. Он пообещал супруге, что обязательно вернется домой.

«Он мне сказал: “Не переживай, я вернусь. Все будет хорошо”», - поделилась воспоминаниями Почесная.

Тамара Почесная также отметила, что ее супруг происходит из семьи потомственных военных.

«У него родители военные, и он там всю жизнь. Он проучился в Суворовском, поступил в высшее военное командное училище, там отучился», - добавила она.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе спецоперации с лучшей стороны проявили себя российские офицеры капитан Дмитрий Почесный и старший лейтенант Станислав Ким. В составе колонны батальонной тактической группы танкового полка, они выдвигались в заданный район.

В условиях массированного обстрела националистами, офицеры сумели сориентироваться и грамотно управляя ответным огнем нанесли значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожили четыре боевые машины пехоты неприятеля.

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