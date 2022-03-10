МО РФ показало документы, подтверждающие передачу биобразцов украинских граждан за рубеж

По результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтвердился факт передачи биоматериалов украинских граждан за рубеж. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж...Из центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титров антител», - сказал он.

Напомним, что в понедельник, 7 марта, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, что на территории Украины была сформирована целая сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.

Он также добавил, что из-за работы биологических лабораторий на территории Украины заболеваемость корью выросла в сто раз. Кроме того, по словам Кириллова, во Львове велись работы с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, а в Харькове и Полтаве шли работы с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. На то, что работы велись в рамках военно-биологических программ, указывают номенклатура и избыточное количество биопатогенов, уточнял он.

Впоследствии заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила, что на территории Украины находятся американские биологические объекты, при этом она выразила озабоченность тем, что российские военнослужащие возьмут их под свой контроль.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.