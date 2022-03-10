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В МО РФ не исключили перемещение части материалов американских биоисследований с Украины в Польшу

16:14 10.03.2022
По имеющейся информации, США уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудования, отметили в российском оборонном ведомстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Министерстве обороны России не исключают вероятность перемещения части коллекции биоматериалов американских исследований с Украины в Польшу. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на территории Украины.

«По имеющейся информации, американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудования во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство во Львове. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши», - сказал он.

Напомним, что в понедельник, 7 марта, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, что на территории Украины была сформирована целая сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.

Впоследствии заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила, что на территории Украины находятся американские биологические объекты, при этом она выразила озабоченность тем, что российские военнослужащие возьмут их под свой контроль.

Военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что в США опасаются разоблачения нарушений законов о биологическом оружии, поэтому не хотят допускать в свои военные биолаборатории на Украине российских экспертов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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