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Собянин поручил развернуть все заказы в Москве с импортной продукции на отечественную

Анна Касаткина
15:42 10.03.2022
Меры необходимы для обеспечения столичных предприятий заказами на долгие годы и дать им возможность прогнозировать инвестиции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
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Столичные департаменты и заказчики должны развернуть все заказы с импортной продукции и на отечественную, локализовать ее и создать систему долгосрочных заказов. Соответствующее поручение озвучил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.

Эти меры необходимы для того, чтобы обеспечить столичные предприятия заказами на долгие годы, сделать известным для них объем заказов и возможность прогнозировать инвестиции.

По словам Собянина, подобные действия предпринимались при создании офсетных контрактов, создании мощного производства медпрепаратов в Москве в последние годы, размещения десятилетних контрактов под условия импортозамещения.

«Также будем действовать и по другим направлениям, только еще более масштабно», - заявил градоначальник.

Кроме того, отметил Собянин, московские власти в полном объеме сохраняют государственный заказ и авансируют его до 70%, чтобы обеспечить закупку товаров, оказание услуг и выполнение необходимых работ для города Москвы.

«Это значительный объем, который поддерживает в целом экономику», - подчеркнул мэр.

В самых сложных условиях падения бюджетных доходов городской заказ и инвестиции в городскую экономику всегда сохранялись, отметил он.

Ранее Собянин заявил, что нынешние условия, в которых оказалась Россия и, в частности, Москва, побудили его рассмотреть возможность создания специального органа по повышению экономической устойчивости столицы. Им станет Комиссия по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких санкций со стороны иностранных государств, многие частные компании приостановили свою деятельность на российском рынке.

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