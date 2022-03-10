Лавров рассказал о борьбе России за право быть на политической карте мира

Россия борется за свое право быть на политической карте мира с полным уважением своих законных интересов. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в турецкой Анталье.

Со слов министра, Запад долгое время использовал в отношении Москвы политику двойных стандартов, апогеем которой стала ситуация с референдумом в Крыму.

«В Косово не было референдума, но НАТО создало ситуацию с бомбежками, чтобы развалить Югославию. Была объявлена независимость и почти весь Запад поддержал это, как проявление демократии и свободного выбора. Почему албанцам можно, а русским в Крыму нельзя? <...> Сейчас реакция Запада на наши действия показывает, что идет бой за право РФ быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов», - сказал Лавров.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Москвы и Киев ведут переговоры, третий раунд которых состоялся в понедельник, 7 марта.