Лавров заявил, что Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта

Украинская сторона взяла в проработку проект по урегулированию ситуации, представленный Москвой в ходе последнего раунда переговоров в Белоруссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ», - сказал он по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Министры иностранных дел России, Украины и Турции Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу провели сегодня переговоры на полях дипломатического форума в турецкой Анталье. Они продлились 90 минут.

Встреча глав российского и украинского внешнеполитических ведомств состоялась после трех раундов переговоров делегаций РФ и Украины, которые прошли в Белоруссии.