В Кремле оценили последствия «экономической войны» против России

Запад объявил России экономическую войну. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, в условиях такого беспрецедентного противостояния вопросы сохранения инвестиционной привлекательности отходят на второй план.

«Против нас ведется экономическая война. В условиях экономической войны инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны, конечно, сейчас отходит на второй, на третий или даже на четвертый план. Вместе с тем она остается для тех стран, которые не состоят с нами в экономической войне, а таких стран тоже достаточно много», - добавил Песков.

Ранее о прекращении или приостановке своей деятельности в России объявили десятки зарубежных компаний, среди которых Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M. По словам представителя Кремля, «рынок не терпит пустоты», и если таковая образуется, она быстро или со временем «заполняется другими игроками».

Двадцать четвертого февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. В ответ на это, коллективный Запад объявил о введении против официальной Москвы новых санкций.