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Лукашенко направил на Чернобыльскую АЭС специалистов для восстановления ее энергоснабжения

Анна Назайкина
12:09 10.03.2022
Он также рассказал, что накануне вечером поговорил по телефону с Владимиром Путиным, в ходе разговора президент РФ проинформировал его о ситуации в районе атомной электростанции.
Лукашенко направил на Чернобыльскую АЭС специалистов для восстановления ее энергоснабжения
© Фото: РИА Новости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил специалистам разобраться с обеспечением электроэнергией Чернобыльской АЭС, передает агентство БЕЛТА.

«Прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии... Да, там хранилище ядерных отходов. И для процесса нужна холодная вода. Как минимум для охлаждения. А это электричество. Электричества нет», - сказал белорусский лидер в ходе совещания с руководством МО страны.

Лукашенко также рассказал, что накануне вечером поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе разговора президент РФ проинформировал его о ситуации в районе атомной электростанции.

Ранее, 25 февраля, Минобороны России сообщило, что АЭС в ходе российской спецоперации на Украине перешла под контроль российских военнослужащих. При этом на станции остался работать персонал.

В МО РФ подчеркнули, что совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих по обороне станции - это гарантия того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться обстановкой для организации ядерной провокации.

Накануне, 9 марта, системный оператор «Укрэнерго» заявил, что Чернобыльская АЭС полностью обесточена, а из-за боевых действий электроснабжение восстановить не получается.

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