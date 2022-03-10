Глава ФАС оценил ситуацию с ростом цен на товарных рынках

Специалисты Федеральной антимонопольной службы России пристально следят за ситуацией с ростом цен на товарных рынках и реагируют на их необоснованное завышение. Об этом «Звезде» рассказал глава ведомства Максим Шаскольский.

«Мы контролируем ситуацию с ценами на социально значимых товарных рынках, ведем необходимые проверки. Будут внесены соответствующие изменения в законодательство, которые позволят быстрее и оперативнее реагировать», - рассказал Шаскольский.

С его слов, жалобы на рост цен в некоторых регионах уже начинают поступать. В каждом отдельном случае эксперты ФАС разбираются отдельно. Чаще других поступают обращения по поводу роста стоимости продовольствия, уточнил Шаскольский.

«Мы проверим каждый случай роста цен. Жалобы поступают на "горячую линию" Федеральной антимонопольной службы, мы ведем проверки. Подорожали отдельные виды продовольствия и детское питание», - уточнил глава ФАС.

Некоторые категории товаров прибавляют в цене на фоне экономических санкций, которые Запад ввел в отношении России. Поводом послужила специальная военная операция по защите жителей Донбасса. Под ограничения попали ведущие банки РФ и госкомпании. Многие иностранные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе с российского рынка.