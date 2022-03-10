В стране и мире В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции Ян Брацкий После переговоров Сергея Лаврова с Мевлютом Чавушоглу запланирована совместная встреча глав МИД России, Турции и Украины. © Фото: Мария Захарова, Telegram Читайте нас на: В турецкой Анталье началась встреча глав внешнеполитических ведомств России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В Анталье началась встреча глав России и Турции. Формат "без галстуков"», - написала она в своем Telegram-канале. После переговоров Лаврова с Чавушоглу запланирована совместная встреча глав МИД России, Турции и Украины. Это будет первая встреча глав МИД России и Украины с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика