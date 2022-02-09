Чижов заявил, что «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в ЕС

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в Евросоюз. По его словам, корпорация и так поставляет некоторые дополнительные объемы.

«Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного голубого топлива в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», - подчеркнул Чижов в интервью РИА Новости.

Несколькими днями ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в Евросоюз. Однако «Газпром», по его утверждениям, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ. Боррель утверждал, что это усилило нервозное положение на рынке.

Ранее глава МИД Венгрии Петр Сийярто рассказал, что в Европе никто не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны российского «Газпрома».

При этом дипломат предположил, что жалобы европейских политиков вызваны «нежеланием» корпорации отправлять дополнительные объемы топлива. Однако данный вопрос относится к области коммерции, а не политики, уточнил Сийярто.