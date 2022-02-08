Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали озабоченности РФ в части безопасности

США и НАТО проигнорировали основные озабоченности России в части безопасности. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил президент РФ Владимир Путин.

Три ключевых пункта, на которых ранее настаивала Россия, напомнил глава государства, включали в себя недопущение расширения НАТО на восток, отказ от размещения ударных систем и вооружений альянса на российских границах, отказ от возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО.

«Именно эти наши центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированы в полученных 26 января от США и НАТО ответах», - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что в военной стратегии НАТО от 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником.

Президент также критически высказался о политике «открытых дверей» альянса.

«Политика открытых дверей - это достаточно вольная и, на наш взгляд, нужная исключительное Соединенным Штатам, и, может быть, отдельным членам НАТО, интерпретация зафиксированного во многих общеевропейских документах положения основополагающего принципа равной и неделимой безопасности, которая, как известно, включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств», - пояснил он.

Путин и Макрон проводят пресс-конференцию по итогам пятичасовой встречи в Кремле. В ходе нее лидеры, в частности, обменялись мнениями по гарантиям безопасности.