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Чижов рассказал о сроках принятия решения по сертификации «Северного потока - 2»

Виктория Ивашечкина
08:14 09.02.2022
По словам постпреда РФ при ЕС, после завершения ряда процедур должен возобновиться процесс сертификации германским регулятором.
Чижов рассказал о сроках принятия решения по сертификации «Северного потока - 2»
© Фото: Газпром
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Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Еврокомиссия скорее всего расширит срок изучения сертификации «Северного потока - 2» до максимально возможных четырех месяцев. Следовательно, какое-либо решение ЕС примет не раньше июля текущего года. При этом, по словам Чижова, шансы на сертификацию большие.

«Каков формальный предлог для затягивания этого процесса? Консорциуму Nord Stream 2, который зарегистрирован в Швейцарии, пришлось создавать "дочку" в Германии, чтобы пройти сертификацию в этой стране», - подчеркнул постпред в интервью РИА Новости.

По словам Владимира Чижова, после завершения необходимых процедур должен возобновиться процесс сертификации германским регулятором. Далее заключение на решение регулятора представит Еврокомиссия, объяснил постпред.

Кроме того, по его словам, если предположить, что газопровод все-таки не будет введен в эксплуатацию, Россия найдет других покупателей на этот газ.

«Это нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России», - подчеркнул Чижов.

Ранее лидер США Джо Байден выступил с заявлением о том, что «Северного потока - 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Газопровод «Северный поток-2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его укладка завершилась 10 сентября 2021 года. Однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

Накануне замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия готова соблюдать европейские правила при сертификации проекта «Северный поток - 2». Но при этом российская сторона надеется на отсутствие искусственных увязок.

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