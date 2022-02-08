Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ заявили о готовности соблюдать европейские правила при сертификации «Северного потока - 2»

Виктория Ивашечкина
10:53 08.02.2022
В ведомстве также выразили надежду на рациональный подход к данному процессу.
В МИД РФ заявили о готовности соблюдать европейские правила при сертификации «Северного потока - 2»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия готова соблюдать европейские правила при сертификации проекта «Северный поток - 2». Но при этом российская сторона надеется на отсутствие искусственных увязок.

«Готовы соблюдать европейские правила при его сертификации, но со своей стороны надеемся на рациональный подход и отсутствие искусственных увязок», - подчеркнул дипломат в интервью для РИА Новости.

Газопровод «Северный поток - 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его укладка завершилась 10 сентября 2021 года. Однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

Ранее в ФРГ заявили, что решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток - 2» компании Nord Stream 2 вряд ли будет принято до конца июня, несмотря на создание «дочки» в Германии.

Отмечалось, что необходимая для сертификации компания зарегистрирована и включена в торговый реестр, однако дальнейшие шаги еще не предприняты. Регулятор по-прежнему ждет всех необходимых документов для рассмотрения соответствующей заявки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:04 В стране и мире
В СВР сообщили о планах США направить экстремистов в Сирии на акции против силовиков САР, Ирана и РФ
10:46 Спорт
Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу Олимпиады в параллельном слаломе
10:03 В стране и мире
Видео
В деле об отравлении пациентов в медцентре в Петербурге появились два новых фигуранта
07:34 Армия
Видео
Морпехи Северного флота освободили захваченный «террористами» корабль в Атлантике
06:30 В стране и мире
СМИ: Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за «Северного потока - 2»
Популярное
Видео
«Терпи, моя красавица»: Путин напомнил Киеву об отсутствии альтернатив Минским соглашениям
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
Мясников назвал главные ошибки при измерении давления
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.