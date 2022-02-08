В МИД РФ заявили о готовности соблюдать европейские правила при сертификации «Северного потока - 2»

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия готова соблюдать европейские правила при сертификации проекта «Северный поток - 2». Но при этом российская сторона надеется на отсутствие искусственных увязок.

«Готовы соблюдать европейские правила при его сертификации, но со своей стороны надеемся на рациональный подход и отсутствие искусственных увязок», - подчеркнул дипломат в интервью для РИА Новости.

Газопровод «Северный поток - 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его укладка завершилась 10 сентября 2021 года. Однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

Ранее в ФРГ заявили, что решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток - 2» компании Nord Stream 2 вряд ли будет принято до конца июня, несмотря на создание «дочки» в Германии.

Отмечалось, что необходимая для сертификации компания зарегистрирована и включена в торговый реестр, однако дальнейшие шаги еще не предприняты. Регулятор по-прежнему ждет всех необходимых документов для рассмотрения соответствующей заявки.