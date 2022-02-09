В стране и мире От видеоинженера до главы медиахолдинга: Алексей Пиманов отмечает юбилей Константин Коковешников Указом президента РФ Алексею Пиманову присвоено звание заслуженного артиста РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Сегодня юбилей отмечает многогранный человек, который состоялся сразу в нескольких сложных профессиях - известный журналист, телеведущий, продюсер, режиссер, медиаменеджер. Алексею Пиманову исполнилось 60 лет. Суровый и неприступный на экране, за кадром Алексей Пиманов охотно улыбается и рассказывает немало смешных историй. Своим главным призванием он называет режиссуру, а любимым жанром - комедии, хотя узнавать его на улицах стали в первую очередь как ведущего программы «Человек и закон». «У меня-то юбилей, понятно, но вы знаете, что в этом году еще 25 лет, как я вот в этом кресле сижу. 25 лет - это как будто один год. Такое ощущение, что года 3 прошло», - сказал он. Именно в программе «Человек и закон», которую Пиманову удалось сохранить, когда она оказалась под угрозой исчезновения, его впервые увидел и Сергей Шойгу. А в 2013-м он лично предложил Пиманову возглавить канал «Звезда» и медиахолдинг Минобороны. «Есть три места, на которых достаточно ярко и выпукло можно определить, что за человек и с кем ты имеешь дело. Это спорт, стол - застолье, имеется ввиду, и это охота, ну в моем понимании...Во всех этих, так сказать, жизненных климатических зонах я его видел. И могу вам сказать, что он вполне соответствует и абсолютно соответствует моему пониманию настоящего такого, цельного человека, который если увлекается, то он увлекается. Если он что-то делает, то он это делает профессионально», - сказал глава Минобороны Сергей Шойгу. Программа «Человек и закон» выходит в эфир вот уже более полувека. Но дольше всех ее лицом остается именно Пиманов. В «Человек и закон» он пришел в 90-х. Вначале продюсером, а затем по предложению своей коллеги, доктора Елены Малышевой, стал работать в кадре. К этому времени Пиманов уже 8 лет был ведущим программы «Ступени». «Я вообще не могла понять, ну Лешка такой красавец-мужчина, невозможно! Это черные пряди назад, сложен просто как Аполлон. Я ему все время говорила: “Почему ты не ведешь программу? Ты должен ее вести”», - рассказала Малышева. С приходом в «Человек и закон» Пиманов переформатировал программу. Разбавил сугубо криминальную сводку репортажами, что называется, на злобу дня - расследованиями на острополитические и даже околофутбольные темы. «Он в таком сложном жанре работает. Он же все время рассказывает о каких-то случаях...и надо теперь искать выход, исправлять последствия, виноватых искать, в конце концов, но делает это на таком достойном уровне, что это никогда не носило никакого оскорбительного характера», - заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. При этом, как и многие тогда, Пиманов пришел на телевидение буквально с улицы, по объявлению устроился видеоинженером. Он с детства грезил Францией, мечтал о заграничных командировках. Карьера Пиманова быстро пошла в гору, уже в тридцать два он - директор студии общественно-политических программ, второй по значению в Гостелерадио. Пиманов вспоминает разговор, который состоялся у него с одним из телевизионных начальников. «И он меня позвал к себе и говорит: "Только одна к тебе просьба. Когда будешь подниматься наверх, не переступай через людей, когда ты пойдешь вниз, они тебя встретят". И я всю жизнь живу здесь, в этом здании именно по этому принципу - никогда не переступаю ни через кого. Хотя, конечно, кого-то приходится увольнять, что-то делать, но это не переступать, это совершенно другое, это – профессия», - поделился воспоминаниями Пиманов. Принимать жесткие кадровые решения Пиманову нередко приходится и сегодня уже в должности главы творческого объединения «Красная звезда». «За это время сделано многое. Начну с того, что я не пожалел, что предложил ему это место. Не пожалел, потому что за это время и канал "Звезда", и радио, и все, что связано с этим, значительно выросли и укрепили свои позиции в информационном поле. Мы видим любое событие на планете - там присутствуют наши корреспонденты с известным брендом “канал “Звезда”. Построены очень хорошие, говоря бюрократическим языком, основные фонды, которыми являются новые студии. И, конечно, сегодня мы можем видеть совершенно другую, как говорят на телевидении, картинку», - отметил Сергей Шойгу. Сегодня канал «Звезда» - это не только и не столько советские фильмы, сколько целое созвездие популярных ведущих, известных спортсменов, актеров - звезд первой величины, которых раньше представить на «Звезде» было просто невозможно. «Это же ведь надо было создать атмосферу, чтобы они пришли. Поверьте мне, они вначале не хотели, потому что в тот момент “Звезда” - это совершенно другой канал, работать на нем было не престижно. Сейчас на нем работать престижно, это - мое главное достижение», - заявил Пиманов. С ростом популярности «Звезды» узнавать об истории Вооруженных Сил стало все больше людей, кто до сих пор практически не интересовался армией. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов вначале был ведущим одноименного ток-шоу, а теперь в программе «Легендарные матчи» берет интервью у тех, кто, как и он, играл в составе знаменитой «Красной машины». На «Звезду» его также пригласил Пиманов. «Удивительным образом человек не меняется в плане отношения к жизни, к окружающим. Куда бы он ни взлетал, а я с ним работал и сенатором…Самое важное, наверное, что он очень надежный! Надежный друг, надежный партнер, руководитель», - сказал Фетисов. С появлением новых интересных программ не только выросло число зрителей, но и изменился состав аудитории, «Звезда» стала каналом для всех. Сегодня «Звезда» не только показывает, но и сама производит программы. Часть из них снимают на севере Москвы, в специально выстроенных для этого павильонах, а другие - вроде вокального конкурса «Новая звезда» - на Новой Риге. С прошлого года один из крупнейших в России, студийный комплекс «Главкино» - также в составе медиахолдинга Минобороны. Главный принцип Пиманова - лучше сделать что-либо и пожалеть, чем не решиться - из-за страха совершить ошибку. А еще принцип работы в команде, где есть капитан - он же главный тренер - свои нападающие и защита. «Я принимаю только стратегические решения, какие-то главные там направления, потому что я считаю, что я должен идти на прорыв, а команда должна, вот прорыв состоялся, команда должна окапываться», - объяснил Пиманов. При этом любой административной работе Пиманов всегда предпочитал чистое творчество. В 90-х он делает первые шаги как режиссер, снимает клипы, а затем переходит уже к большой форме. Трилогия «Александровский сад», где Пиманов к тому же впервые пробует себя и как автор сценария, выходит в прайм-тайм на федеральных каналах. По сути это литературная версия Пиманова-документалиста. Цикл фильмов «Кремль-9», а до этого – «За Кремлевской стеной» позволяют приоткрыть загадки древней крепости, по-новому взглянуть на нравы обитателей Кремля. Фильм «Мужчина в моей голове» - ответ режиссера Пиманова Голливуду. Алену сыграла супруга Пиманова, актриса Ольга Погодина. В другой раз она не испугалась и в роли известной дрессировщицы Маргариты Назаровой положила голову в пасть тигра. Правда, Пиманова попросила тогда не приезжать - оба могли разволноваться, а хищник всегда чувствует страх. Перед тем, как снимать фильм, Пиманов всегда предельно четко формулирует, о чем кино. Его «Крым» - о том, что любовь сильнее ненависти, а премьера этого года - «11 молчаливых мужчин», которая совсем скоро должна выйти в прокат - красивое кино про красивых людей. История футбольного соперничества России и Великобритании и, конечно, любви и предательства - дань уважения первому тренеру Алексея Пиманова, Николаю Дементьеву - одному из участников турне «Динамо». Макар Запорожский, сыгравший роль Всеволода Боброва рассказывает, что на площадке Пиманов дает максимальную свободу выбора. «Благодаря этому мы свой темпоритм работы на площадке имели, мы имели возможность обсудить, принять решение, попробовать что-то, понять, что это что-то не работает, попробовать что-то другое и таким образом спокойно идти! Это очень располагает к творчеству», - отметил Запарожский. Пиманов до 20-ти лет сам серьезно занимался спортом. И мог бы стать профессиональным футболистом. «У меня свое понятие спортивных людей. Это там не по объему мышц или там по скорости передвижения - по координации. Вот я когда вижу, как человек, например, принимает мяч, я уже знаю, вот он хороший футболист или нет - ну не примерно, а почти точно - так вот Алексей с точки зрения спортивных игр абсолютно скоординированный человек! Спортивный», - рассказал Руслан Цаликов. Пиманов и сегодня как минимум дважды в неделю выходит погонять мяч. Например, эти кадры - с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова - мы снимали рано утром в воскресенье. Футбол для Пиманова не просто спорт, а фактически образ жизни. Еще одно увлечение Пиманова - хоккей. Он встал на коньки по примеру своих старших товарищей. И иногда приезжает сюда, чтобы потренироваться. Как говорит сам - вместо обеда. На кадрах - Пиманов входит в спортивный клуб, где наряду с прославленными спортсменами, участниками Ночной хоккейной лиги играет и лично министр обороны. «Ну он жадный, он жмот вообще большой! От него паса никогда не дождешься…Играет он хорошо, азартно, наверное, поэтому и паса не дождешься. Потому что он увлекается и забывает, что он на поляне не один. Иногда он играет против, иногда он играет за - вместе», - рассказал Шойгу. Еще одна история связана с Виктором Кузькиным, защитником ЦСКА и капитаном сборной Советского Союза по хоккею. В свое время этот прославленный хоккеист также тренировал Пиманова. И однажды, когда он опоздал, назначил ему особое наказание. «Когда я это сделал, я чуть не сдох…Оказывается, есть упражнение чисто хоккейное, которое, если ты хочешь потом всю игру не играть, заставь человека это сделать. И смотрите, что он меня заставил сделать. Показываю… Красное – синее», - рассказал Пиманов. Красное - красное, красное - синее, по цвету полос. Упражнение на скорость и выносливость. Выполнив его, шутит Пиманов, он был сам готов отбросить коньки. Упорство и спортивная злость - в характере Пиманова, говорят те, кто сегодня выходит с ним на поле. «Мы все в клубе его очень любим и уважаем, он пользуется огромным авторитетом», - заявил хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Александр Якушев. А еще коллеги и соратники Пиманова отмечают его умение дружить. «Для меня он всегда был настоящим. Знаете, что такое настоящий? Настоящий друг! Настоящий профессионал», - заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко. Юбилей Пиманов, как обычно, встретит на работе. Говорит, что ничего особенного в этой дате не видит, и, если бы не друзья, то даже не праздновал бы. «Три проекта впереди еще, уже пишутся сценарии художественных фильмов. Три я не сниму, конечно, потому что это мне значит надо где-то шесть лет работать, но два из них я точно сниму - одну комедию и один, очень мощный такой исторический фильм, который я очень хочу снять. Параллельно запускаем несколько мультфильмов, мне это тоже сейчас очень интересно», - сказал он. Пиманов в свой юбилей отказался подводить итоги, ведь впереди еще огромное количество планов, и жить, заметил он, надо здесь и сейчас. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика