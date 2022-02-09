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«Тепло от избытка чувств»: Вильфанд о погоде в Москве в День всех влюбленных

Анна Назайкина
06:43 09.02.2022
Температура в столице будет на шесть-семь градусов выше нормы в начале следующей недели, рассказали в Гидрометцентре.
«Тепло от избытка чувств»: Вильфанд о погоде в Москве в День всех влюбленных
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал жителям столицы, какая погода ожидается в городе 14 февраля, в День всех влюбленных.

По прогнозу синоптиков, температура в столице будет на шесть-семь градусов превышать климатическую норму в начале следующей недели.

«По предварительным расчетам, начало следующей недели будет тоже теплым: температура будет около нуля… Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных (14 февраля празднуется День всех влюбленных – Прим.ред.). Превышение нормы составит 6-7 градусов», - заявил Вильфанд.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра призвал жителей города быть осторожными, так как ожидается гололедица, кроме того, возможно падение мокрого снега с крыш.

Ранее в МЧС напомнили, какие места в городе являются наиболее опасными во время зимней оттепели. В этот период следует быть аккуратнее, поскольку увеличивается риск схода снега с крыш и падения сосулек.

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