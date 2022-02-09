В МЧС назвали самые опасные места во время оттепели

В МЧС напомнили, какие места в городе являются наиболее опасными во время зимней оттепели. В этот период следует быть аккуратнее, поскольку увеличивается риск схода снега с крыш и падения сосулек.

По словам спасателей, наиболее опасными являются участки с восточной стороны от кровли. Также следует с осторожностью передвигаться рядом с водостоками. Именно в этих местах наиболее высок риск получить травму, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в столичный регион пришла оттепель. Как сообщили в Гидрометцентре, погода в Москве и сопредельных регионах будет на 8-10 градусов выше климатической нормы. Такая ситуация, предположительно, сохранится на протяжении всей недели.

В другие регионы, например, на юг Западной и Средней Сибири, придет аномальное похолодание до 25-35 градусов. К этому приведет развитие Сибирского антициклона.