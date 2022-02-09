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В Сирии заявили о гибели военнослужащего после атаки Израиля

Виктория Ивашечкина
06:28 09.02.2022
Ранее агентство SANA сообщило о том, что системы ПВО Сирии отражают атаку в небе над Дамаском.
В Сирии заявили о гибели военнослужащего после атаки Израиля
© Фото: Дмитрий Виноградов РИА Новости
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В результате израильской атаки в Сирии один военнослужащий погиб и пять пострадали. Об этом заявило командование вооруженных сил САР.

«После определения последствий израильской агрессии установлено, что погиб один военнослужащий и пятеро получили ранения»,- сказано в заявлении.

Напомним, ранее израильская армия заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории САР зенитной ракеты, передает РИА Новости.

«(Израиль - ред.) осуществил агрессию ракетами класса "земля-земля" со стороны оккупированных сирийских Голанских высот», - также говорится в сообщении командования ВС САР.

Кроме этого, сирийское государственное агентство SANA передало, что системы ПВО Сирии отражают атаку в небе над Дамаском. Переде этим израильская армия уведомила, что на севере Израиля и на Западном берегу сработали сирены воздушной тревоги из-за запуска зенитной ракеты из САР.

В конце декабря прошлого года истребители F-16 Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар в районе аэропорта Дамаска восемью крылатыми ракетами. В результате погиб один человек и был поврежден склад.

При этом семь из восьми ракет, выпущенных истребителями, были уничтожены ПВО Сирии из комплексов «Панцирь-С».

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