Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения с угрозами
Помещения администрации проверяют кинологи с собаками.
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Эвакуация людей прошла в администрации Хабаровска из-за поступившего сообщения с угрозами. Об этом заявили в пресс-службе администрации.
«Прошла эвакуация после поступившего на почту администрации сообщения с угрозами», - сказал собеседник ТАСС.
Какого рода поступили угрозы, не уточняется. Сейчас в здании работают экстренные службы, помещения проверяют кинологи с собаками.
Ранее ряд сообщений о «минированиях» поступил в административные учреждения Крыма. На электронные почты администраций городов и районов полуострова пришли письма с угрозами взорвать здания.