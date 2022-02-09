В стране и мире Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения с угрозами Анна Касаткина Помещения администрации проверяют кинологи с собаками. © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Эвакуация людей прошла в администрации Хабаровска из-за поступившего сообщения с угрозами. Об этом заявили в пресс-службе администрации. «Прошла эвакуация после поступившего на почту администрации сообщения с угрозами», - сказал собеседник ТАСС. Какого рода поступили угрозы, не уточняется. Сейчас в здании работают экстренные службы, помещения проверяют кинологи с собаками. Ранее ряд сообщений о «минированиях» поступил в административные учреждения Крыма. На электронные почты администраций городов и районов полуострова пришли письма с угрозами взорвать здания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика