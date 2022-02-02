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Власти Крыма продолжают получать письма о «минировании» зданий

Марина Крижановская
11:57 02.02.2022
Сообщается, что злоумышленники «требуют выкуп в размере 13 тысяч долларов США»
Власти Крыма продолжают получать письма о «минировании» зданий
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Новые уведомления о «минированиях» стали поступать в административные учреждения Крыма. Сообщается о произведенной эвакуации сотрудников администраций после поступивших электронных писем о якобы заложенных взрывных устройствах.

«В Крыму новая волна "минирований". На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций. Служащие и посетители эвакуированы», - сообщает ТАСС слова Мининформа Крыма.

Отмечается, что направленные электронные письма изобилуют признаками «фейковости». Так, советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что электронные террористы требовали выкуп.

«Сообщения о минировании очень похожи на фейковые - электронные террористы угрожают взорвать устройства и требуют выкуп в размере 13 тысяч долларов США», - сообщил он.

Крючков сказал, что тем не менее продолжают проводиться проверки зданий и эвакуация.

«Письма получили практически все администрации полуострова. Несмотря на предположительную фейковость сообщений, проводится эвакуация и проверка зданий. Жизнь и здоровье людей превыше всего», - подчеркнул представитель крымских властей.

Также приводится информация об имевших место уведомлениях о «минировании» в городах Крыма. Были отменены занятия в школах и некоторых вузах Симферополя, учебных заведениях Керчи, Ялты, Евпатории, Судака, Армянска, Феодосии и Алушты, в колледже в поселке Советский. Эвакуация производилась в десяти школах и вузах Севастополя.

Ранее в начале января поступала угроза «минирования» всех ТЦ и аэропортов в Москве. Сообщалось, что из Центрального детского магазина выводили порядка 400 сотрудников и посетителей.

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