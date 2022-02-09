Назван новый болевой симптом для заразившихся омикрон-штаммом

Люди, заразившиеся новым штаммом коронавируса «омикрон», все чаще отмечают определенный болевой симптом. Об этом рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок.

Речь идет о так называемой гиперестезии – симптом, который определяется болью в любом месте тела. Человек, страдающий от нее, обладает повышенной чувствительностью даже к легким болевым воздействиям.

«Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», - объяснил врач в беседе с Ura.ru.

При гиперестезии любые раздражители, внешние и внутренние, вызывают крайне интенсивную реакцию организма. Эксперты связывают этот с резким уменьшением нижних абсолютных порогов ощущений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России среди всех заболевших коронавирусной инфекцией удельный вес штамма «омикрон» составил уже более 50%. Омикрон-штамм в два раза заразнее гриппа, из-за чего он так быстро распространяется.