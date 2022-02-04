Попова сообщила, что удельный вес «омикрона» превысил 50% среди всех зараженных COVID-19 в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России среди всех заболевших коронавирусной инфекцией удельный вес штамма «омикрон» составил уже более 50%. Кроме того, по словам Поповой, омикрон-штамм в два раза заразнее гриппа, из-за чего он так быстро распространяется.

«В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% сегодня штамм "омикрон" и чуть меньше - штамм "дельта"», - рассказала она в интервью на телеканале «Россия 24».

Также Анна Попова отметила, что наступление омикрон-штамма замедлилось. Ранее она заявила, что введение карантинного режима для контактных лиц с больными коронавирусной инфекцией при омикрон-штамме теряет смысл.