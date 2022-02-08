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Вильфанд анонсировал «необычную погоду» в регионах РФ

Иван Линдеманн
04:00 08.02.2022
В целом большинство ночей на текущей неделе будут оттепельные, с осадками в виде мокрого снега.
Вильфанд анонсировал «необычную погоду» в регионах РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Некоторые российские регионы в ближайшее время ожидает не самая типичная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Регионы европейской части страны ожидает потепление – температура будет выше нормы, причем весьма значительно. В другие регионы, например, на юг Западной и Средней Сибири, придет аномальное похолодание до 25-35 градусов – к нему приведет развитие Сибирского антициклона.

«В Москве и сопредельных регионах аномалии будут плюс 8-10 градусов», - цитирует ТАСС Вильфанда.

Жителей Петербурга тоже ждет тепло – температура будет выше нормы на 6-10 градусов. В целом большинство ночей на текущей неделе будут оттепельные, с осадками в виде мокрого снега, заключил Вильфанд.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в начале предстоящей рабочей недели погоду в столичном регионе будет определять новый атлантический циклон, который принесет порцию тепла и снега. 

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