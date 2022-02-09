Конгрессмены США заявили о готовности канцлера ФРГ остановить «Северный поток-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц готов остановить «Северный поток-2». Об этом рассказал лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Накануне Шольц провел встречу с американским президентом Джо Байденом. Канцлер ФРГ заявил, что газопровод не будет продвигаться в случае вторжения России на Украину.

«Плохие новости состоят в том, что это может произойти лишь после вторжения», - сказал Макконнелл в ходе выступления, которое транслировал телеканал C-SPAN.

Конгрессмен вместе со своими однопартийцами продвигает новые санкции против России. В Белом доме при этом выступают против ужесточения ограничений в отношении «Северного потока-2», - заявила Джен Псаки.

Россия не раз отвергала обвинения Запада в якобы готовящемся нападении на Украину. Что касается «Северного потока-2», то в Москве уверены: США специально тормозят проект, чтобы поставлять в страны ЕС свой сжиженный природный газ.