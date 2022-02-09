Белый дом объяснил, почему выступает против ужесточения санкций в отношении «Северного потока-2»

Белый дом выступает против немедленного ужесточения санкций в отношении «Северного потока-2». Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

«Есть расхождения во мнениях между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против "Северного потока-2" будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния", - сказала она в ходе брифинга.

Накануне президент США Джо Байден пригрозил: если Россия вторгнется на Украину, то газопровода «не будет». Альтернативные пути поставок газа в Европу американский лидер уже обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Напомним, что Россия не раз отвергала обвинения Запада в якобы готовящемся нападении на Украину. Что касается «Северного потока-2», то в Москве уверены: США специально тормозят проект, чтобы поставлять в страны ЕС свой сжиженный природный газ.