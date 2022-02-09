Пять процентов населения: более 400 миллионов человек в мире переболели COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на 9 февраля превышает 400 миллионов, что составляет около пяти процентов от всего населения планеты. Данные по количеству случаев приводит университет Джонса Хопкинса (США).

По расчетам специалистов, всего COVID-19 заразились 400 244 031 человек, из них скончались 5 761 208.

Больше всего случаев зарегистрировано в США - 77 025 027. На втором месте по число заразившихся находится Индия (42 339 611), на третьем - Бразилия (26 776 692). Россия занимает шестое место с 12 946 888 зарегистрированными случаями.

За последние 28 дней лидером по количество зараженных стали США (15 149 517), далее идут Франция (8 623 947) и Индия (6 463 821). РФ находится на девятом месте (2 297 086 заболевших).

Отметку в 200 миллионов заразившихся, по данным университета, мир преодолел в начале августа 2021 года.