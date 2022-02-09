NASA предупредило об угрозе МКС из-за спутников Илона Маска

Планируемое увеличение количества интернет-спутников Starlink на околоземной орбите может нести угрозу Международной космической станции (МКС). С таким предостережением выступили в NASA. Свою позицию Национальное аэрокосмическое агентство изложило в документах, которые публикует Bloomberg.

Сейчас количество космических аппаратов Starlink насчитывает около 2 тысяч. По данным NASA, планируется запуск еще 30 тысяч спутников, которые разместятся на низких орбитах.

«Безопасность Международной космической станции (МКС) и других аппаратов NASA может быть скомпрометирована (в случае значительного увеличения аппаратов на низкой околоземной орбите)», - говорится в документе NASA.

Помимо прямой угрозы МКС, космические аппараты могут появляться на каждом спутниковом снимке Земли. По оценкам экспертов NASA, это помешает работе программ по защите нашей планеты от столкновения с астероидами.