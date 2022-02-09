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В ЦПВС рассказали о выезде из Сирии боевиков ИГ* по поддельным паспортам

22:27 09.02.2022
По данным Министерства обороны РФ, бывшие боевики по поддельным документам уезжают в страны Запада.
В ЦПВС рассказали о выезде из Сирии боевиков ИГ* по поддельным паспортам
© Фото: Дмитрий Виноградов, РИА Новости
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Бывшие боевики «Исламского государства»*, используя поддельные паспорта, выезжают из Сирии в США, Канаду, а также страны Евросоюза. С таким заявлением выступили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ*, ранее находившихся в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья. Используя поддельные паспорта с проставленными в них визовыми отметками, указанные лица выезжают в Соединенные Штаты Америки, Канаду и страны Евросоюза», - сообщил руководитель ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев в ходе брифинга.

Помимо этого он рассказал, что сирийские средства ПВО российского производства в ночь на 9 февраля уничтожили восемь выпущенных израильскими истребителями ракет в провинции Дамаск. Военачальник добавил, что в результате налета один сирийский военнослужащий погиб, еще пять получили ранения.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ

Материал подготовили: Роман Захаров, Юрий Хведчин 

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