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В Минэкономразвития оценили рост ВВП страны в 2021 году

Ян Брацкий
21:59 09.02.2022
По оценкам ведомства, наибольший вклад в восстановление экономики внесли производственные отрасли и потребительский спрос.
В Минэкономразвития оценили рост ВВП страны в 2021 году
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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По итогам минувшего года рост экономики РФ составил 4,6%. Об этом говорится в опубликованном докладе «О текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития. Согласно оценке министерства, в декабре 2021 года ВВП вырос на 4,3% в годовом выражении после повышения на 5,3% в ноябре.

В 2021 году рост ВВП регистрировался на уровне 4,6% в сравнении с 2020 годом, когда национальная экономика снизилась на 2,7%. Допандемийный 2019 год отметился ростом ВВП на 1,8%. По оценкам Минэкономразвития, свою лепту в восстановление экономики внесли производственные отрасли и потребительский спрос.

Ранее директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что власти России показали отличное управление экономикой в период пандемии COVID-19. Он отметил, что, согласно прогнозу фонда, ВВП России в период 2021-2022 годов вырастет на 3,8%.

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