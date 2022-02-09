В Минэкономразвития оценили рост ВВП страны в 2021 году

По итогам минувшего года рост экономики РФ составил 4,6%. Об этом говорится в опубликованном докладе «О текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития. Согласно оценке министерства, в декабре 2021 года ВВП вырос на 4,3% в годовом выражении после повышения на 5,3% в ноябре.

В 2021 году рост ВВП регистрировался на уровне 4,6% в сравнении с 2020 годом, когда национальная экономика снизилась на 2,7%. Допандемийный 2019 год отметился ростом ВВП на 1,8%. По оценкам Минэкономразвития, свою лепту в восстановление экономики внесли производственные отрасли и потребительский спрос.

Ранее директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что власти России показали отличное управление экономикой в период пандемии COVID-19. Он отметил, что, согласно прогнозу фонда, ВВП России в период 2021-2022 годов вырастет на 3,8%.