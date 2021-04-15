В МВФ высоко оценили управление экономикой России в период пандемии

Власти России показали отличное управление экономикой в период пандемии COVID-19. Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер. Он отметил, что, согласно прогнозу фонда, ВВП России в период 2021-2022 годов вырастет на 3,8%.

«Что мы в целом видим по России, так это отличное экономическое управление, поддержание макроэкономической стабильности в кризис», - цитирует ТАСС заявление Каммера.

Директор отметил, что инфляция в РФ в среднем за 2021 года составит 4,5%. В фонде не ожидают, что это может оказать значительное влияние на прогнозы роста по России.

Ранее главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о том, что совокупный суверенный госдолг всех стран мира приближается к 100% мирового ВВП. Она пояснила, что мировой государственный долг поднялся в основном за счет развитых стран.