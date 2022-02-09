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Вирусолог предупредил о влиянии COVID-19 на мелкую моторику

Роман Захаров
21:28 09.02.2022
По словам специалиста, инфекция приводит к поражению мелких сосудов мозга.
Вирусолог предупредил о влиянии COVID-19 на мелкую моторику
© Фото: Rerych Zdenek, CTK, Globallookpress
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У пациентов, которые перенесли коронавирус, может нарушаться мелкая моторика. Об этом рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев.

По его словам, это связано с тем, что COVID-19 способен влиять на сосудистую систему.

«Нарушение мелкой моторки при COVID-19 - это скорее всего небольшое неврологическое расстройство», - объяснил ученый в беседе с Ura.ru.

Он добавил, что такие расстройства возникают из-за поражения мелких сосудов мозга, однако в большинстве случаев эти изменения имеют обратимый характер.

«Этот симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни», - отметил Скулачев.

С мнением коллеги согласился и главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Он при этом уточнил, что нарушение мелкой моторики в таких случаях может быть связано с поражением различных отделов ЦНС.

«То есть это может иметь тот же самый генез, что и другие неврологические расстройства, которые возникают при COVID-19», - полагает специалист.

Ранее доктор медицинских наук Андрей Чупин сообщил, что у переболевших коронавирусом людей часто встречается тромбоз, а это заболевания, в свою очередь, может повлечь за собой крайне неприятные последствия, в том числе ампутацию конечностей.

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