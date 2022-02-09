Посол РФ в США оценил ход подготовки санкций против России

Американские сенаторы и конгрессмены спорят между собой, как причинить наибольший ущерб российской экономике и какие санкции для этого следует ввести. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Сегодня трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы. Ощущение таково, что санкции будут разработаны... Весь вопрос только в том, когда они будут введены», - сообщил РИА Новости дипломат.

Антонов отметил, что в вопросе ограничений против России в США присутствует межпартийный консенсус, а споры сводятся лишь к деталям. Ранее Анатолий Антонов напомнил, что к 30 июня текущего года еще 28 российских дипломатов покинут США. При этом он заверил, что посольство России готово «работать до последнего дипломата».