Посол Антонов заявил о готовности работать в США «до последнего дипломата»

Посольство России готово «работать до последнего дипломата», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Хочу сказать это без пафоса... Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения», - заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

На вопрос ведущего программы о полном разрыве дипломатических отношений с США Антонов ответил, что это находится в компетенции президента России.

Ранее Анатолий Антонов сообщил, что к 30 июня текущего года еще 28 российских дипломатов покинут США.