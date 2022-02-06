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Посол Антонов заявил о готовности работать в США «до последнего дипломата»

Алиса Кононенко
01:34 06.02.2022
Глава российской дипмиссии также подчеркнул, что вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и РФ относится к компетенции президента.
Посол Антонов заявил о готовности работать в США «до последнего дипломата»
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Посольство России готово «работать до последнего дипломата», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Хочу сказать это без пафоса... Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения», - заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».  

На вопрос ведущего программы о полном разрыве дипломатических отношений с США Антонов ответил, что это находится в компетенции президента России.

Ранее Анатолий Антонов сообщил, что к 30 июня текущего года еще 28 российских дипломатов покинут США.  

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