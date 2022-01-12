Билл Гейтс усомнился в вероятности появления более заразного штамма COVID-19 в 2022 году

В 2022 году маловероятно появление нового, более заразного штамма коронавируса. Так считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

«Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов», - написал известный предприниматель в своем аккаунте в Twitter.

Он полагает, что штамм «омикрон» позволит многим людям во всем мире получить иммунитет «как минимум на год».

Также Гейтс высказал мнение, что, вероятно, скоро всем нам в течение какого-то времени придется ежедневно делать прививки от COVID-19.

Ранее основатель Microsoft ответил на обвинения в его причастности к пандемии коронавируса. Предприниматель опроверг подобного рода заявления, отметив, что такие мнения рождаются в результате желания людей находить «простые решения».