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Бестемьянова прокомментировала слухи о проблемах с допинг-тестом Валиевой на ОИ

Ян Брацкий
19:35 09.02.2022
Ранее СМИ сообщили, что причиной переноса церемонии награждения победителей и призеров командного турнира на ОИ стал допинг-тест фигуристки Камилы Валиевой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kalle Parkkinen Newspix24 Globallookpress
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Прославленная фигуристка Наталья Бестемьянова, выступавшая в танцах на льду, прокомментировала скандал с допинг-тестом Камилы Валиевой на Олимпийских играх. Ранее СМИ сообщили, что именно из-за теста юной россиянки была отложена церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Это неофициальная информация. Я не видела официального отчета. Какое-то агентство высказалось. Это что официально из уст федерации фигурного катания прозвучало или от WADA с Олимпийским комитетом?», - сказала «Звезде» Бестемьянова.

Схожая позиция у другой знаменитой и многократной чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной. Она призвала дождаться официальных отчетов и заявлений, прежде чем что-то комментировать.

Ранее Анастасия Гребенкина, выступавшая в танцах на льду, заявила о бесполезности допинга в фигурном катании. В этом виде спорта, считает она, необходимо технически точно и артистично исполнять элементы и допинг здесь не поможет. По ее словам, ситуация с российскими спортсменами очень странная.

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