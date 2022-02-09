Бестемьянова прокомментировала слухи о проблемах с допинг-тестом Валиевой на ОИ

Прославленная фигуристка Наталья Бестемьянова, выступавшая в танцах на льду, прокомментировала скандал с допинг-тестом Камилы Валиевой на Олимпийских играх. Ранее СМИ сообщили, что именно из-за теста юной россиянки была отложена церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Это неофициальная информация. Я не видела официального отчета. Какое-то агентство высказалось. Это что официально из уст федерации фигурного катания прозвучало или от WADA с Олимпийским комитетом?», - сказала «Звезде» Бестемьянова.

Схожая позиция у другой знаменитой и многократной чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной. Она призвала дождаться официальных отчетов и заявлений, прежде чем что-то комментировать.

Ранее Анастасия Гребенкина, выступавшая в танцах на льду, заявила о бесполезности допинга в фигурном катании. В этом виде спорта, считает она, необходимо технически точно и артистично исполнять элементы и допинг здесь не поможет. По ее словам, ситуация с российскими спортсменами очень странная.