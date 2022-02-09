Верховный суд объяснит россиянам порядок рассмотрения дел о самообороне

Верховный суд Российской Федерации в текущем году объяснит, как будут рассматриваться дела о превышении пределов самообороны. Соответствующее заявление сделал председатель суда Вячеслав Лебедев.

«В 2022 году Верховный суд РФ обобщит судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой самообороны», - сообщил он в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.

Напомним, ВС РФ за последнее время вынес несколько решений по делам о самообороне, которые в дальнейшем вызвали широкий общественный резонанс. Так, была оправдана женщина, ранившая ножом сожителя, когда тот пытался ее задушить. Вместе с тем был отменен оправдательный вердикт мужчине, который применил оружие во время нападения на него. При этом в момент инцидента ему грозила реальная опасность.