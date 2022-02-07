СМИ: в Госдуме предложили дать россиянам право на любую самооборону в своем доме

Депутаты Государственной думы представили на отзыв в кабмин законопроект, связанный с новыми правами россиян на самооборону. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пояснительную записку авторов инициативы.

Предполагается, что россиянин, согласно законопроекту, может получить права на защиту себя, родных и близких любыми способами, если речь идет о проникновении в квартиру или дом. Аналогичное правило существует в законах некоторых штатов в США. Человек, который защищает в собственном доме, не должен оказаться на скамье подсудимых, считают авторы проекта.

«Мы считаем, что формула «мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве», - цитирует издание депутата Ярослава Нилова.

Ранее стало известно, что МВД РФ подготовило обязательные к соблюдению технические параметры для оружия самообороны, производимого в стране или ввозимого на ее территорию. Речь идет о травматических и газовых пистолетах и револьверах, механических распылителях, аэрозольный устройствах и электрошокерах.