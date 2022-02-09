В стране и мире ФСБ показала кадры задержания членов «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму Ян Брацкий В результате спецоперации задержаны четверо подозреваемых. © Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ Читайте нас на: Опубликовано видео задержания в Крыму предполагаемых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. На кадрах оперативной съемки видны силовики, проводящие обыск в доме задержанных. На кадрах паспорта, мобильные телефоны и запрещенная литература, которую, предположительно, подозреваемые распространяли среди жителей полуострова. В результате спецоперации четверо участников ячейки задержаны. Следствие полагает, что они планировали насильственное свержение власти и осуществляли антиконституционную деятельность. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства деятельности предполагаемых членов террористической ячейки. * «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика