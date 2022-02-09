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ФСБ показала кадры задержания членов «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

Ян Брацкий
15:19 09.02.2022
В результате спецоперации задержаны четверо подозреваемых.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Опубликовано видео задержания в Крыму предполагаемых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. На кадрах оперативной съемки видны силовики, проводящие обыск в доме задержанных.

На кадрах паспорта, мобильные телефоны и запрещенная литература, которую, предположительно, подозреваемые распространяли среди жителей полуострова.

В результате спецоперации четверо участников ячейки задержаны. Следствие полагает, что они планировали насильственное свержение власти и осуществляли антиконституционную деятельность.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства деятельности предполагаемых членов террористической ячейки.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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