ФСБ показала кадры задержания членов «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму
Опубликовано видео задержания в Крыму предполагаемых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. На кадрах оперативной съемки видны силовики, проводящие обыск в доме задержанных.
На кадрах паспорта, мобильные телефоны и запрещенная литература, которую, предположительно, подозреваемые распространяли среди жителей полуострова.
В результате спецоперации четверо участников ячейки задержаны. Следствие полагает, что они планировали насильственное свержение власти и осуществляли антиконституционную деятельность.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства деятельности предполагаемых членов террористической ячейки.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.