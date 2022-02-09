ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир»*
ФСБ России ликвидировала в Крыму ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Четверо ее предполагаемых участников задержаны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД России в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Задержаны четверо участников террористической структуры», - сообщили в ЦОС ФСБ.
В настоящее время установлено, что члены организации осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на разрушение институтов светского общества и насильственное свержение власти.
«С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию», - добавили в ЦОС.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства деятельности предполагаемых членов террористической ячейки.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.