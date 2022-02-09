ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир»*

ФСБ России ликвидировала в Крыму ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Четверо ее предполагаемых участников задержаны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД России в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Задержаны четверо участников террористической структуры», - сообщили в ЦОС ФСБ.

В настоящее время установлено, что члены организации осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на разрушение институтов светского общества и насильственное свержение власти.

«С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию», - добавили в ЦОС.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства деятельности предполагаемых членов террористической ячейки.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.