Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач предупредил об опасности коронавируса для ЛОР-органов

Анна Назайкина
14:35 09.02.2022
Инфекция может уходить в слуховую трубу и провоцировать там воспаление, отметил медик.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: cottonbro, Pexels
Читайте нас на:

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в беседе со «Звездой» рассказал о четырех проявлениях коронавируса, которые наиболее часто встречаются у пациентов с пораженными от COVID-19 ЛОР-органами.

«Если мы говорим про “омикрон”, то не секрет, что по ЛОР-органам вирусная инфекция имеет обыкновение мигрировать, перемещаться из одной точки в другую, поскольку анатомически разделяют миллиметры один орган от другого. Воспаление из носа может уходить в носоглотку, из носоглотки спускаться на заднюю стенку глотки. Поскольку органы разные, симптоматика может быть различная, она разнится», - рассказал специалист.

Медик обратил внимание на то, что наиболее часто сейчас встречается ярко выраженная боль в горле из-за воспаления на задней стенке глотки.

«Первое, что сейчас поражает, - это все-таки на уровне задней стенки глотки. Причем очень сильное воспаление. Порой пациенты жалуются по симптомам, говорят, как будто у них стекло острое в горле застряло... Когда воспаление уходит в носоглотку, то беспокоит обильное стекание слизи по стенкам глотки», - объяснил специалист.

Также Зайцев рассказал, что из-за коронавируса инфекция может уходить в слуховую трубу и провоцировать там воспаление. Также из-за COVID-19 зачастую поражаются околоносовые пазухи, отметил врач.

Отоларинголог предупредил, что порой люди ждут, что все пройдет само собой, но в случае с ЛОР-органами так не работает - они воспаляются и требуют лечения, и чем дольше пациент медлит, тем тяжелее будут последствия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:19 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания членов «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму
15:05 В стране и мире
В ЛДПР опровергли информацию о госпитализации Жириновского
13:30 Армия
Видео
От Петра до наших дней: что показали Шойгу в Музее военной формы России в Москве
10:55 В стране и мире
Видео
Момент нападения с битами на магазин под Истрой попал на видео
08:01 В стране и мире
Видео
От видеоинженера до главы медиахолдинга: Алексей Пиманов отмечает юбилей
Популярное
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.