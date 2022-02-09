Врач предупредил об опасности коронавируса для ЛОР-органов

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в беседе со «Звездой» рассказал о четырех проявлениях коронавируса, которые наиболее часто встречаются у пациентов с пораженными от COVID-19 ЛОР-органами.

«Если мы говорим про “омикрон”, то не секрет, что по ЛОР-органам вирусная инфекция имеет обыкновение мигрировать, перемещаться из одной точки в другую, поскольку анатомически разделяют миллиметры один орган от другого. Воспаление из носа может уходить в носоглотку, из носоглотки спускаться на заднюю стенку глотки. Поскольку органы разные, симптоматика может быть различная, она разнится», - рассказал специалист.

Медик обратил внимание на то, что наиболее часто сейчас встречается ярко выраженная боль в горле из-за воспаления на задней стенке глотки.

«Первое, что сейчас поражает, - это все-таки на уровне задней стенки глотки. Причем очень сильное воспаление. Порой пациенты жалуются по симптомам, говорят, как будто у них стекло острое в горле застряло... Когда воспаление уходит в носоглотку, то беспокоит обильное стекание слизи по стенкам глотки», - объяснил специалист.

Также Зайцев рассказал, что из-за коронавируса инфекция может уходить в слуховую трубу и провоцировать там воспаление. Также из-за COVID-19 зачастую поражаются околоносовые пазухи, отметил врач.

Отоларинголог предупредил, что порой люди ждут, что все пройдет само собой, но в случае с ЛОР-органами так не работает - они воспаляются и требуют лечения, и чем дольше пациент медлит, тем тяжелее будут последствия.