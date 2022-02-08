Ученые назвали повышающий риск смерти от коронавируса фактор

Израильские ученые заявили, что недостаток витамина D в организме может повысить риск тяжелого течения и смерти от коронавируса.

Специалисты Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи рассказали, что никакие витамины не смогут заменить вакцины. Однако они могут помочь избежать худших последствий коронавирусной инфекции.

«Мы увидели поразительную разницу в шансах стать тяжелым пациентом, когда у вас есть нехватка витамина D и когда у вас ее нет», - подчеркнул доктор Амиэль Дрор, передает Times of Israel.

В исследовании израильских ученых были рассмотрены данные до «омикрона». Однако, по словам специалистов, они актуальны и для нового штамма. Витамин D повышает иммунитет, что усиливает защиту организма от вирусных патогенов.

Ученые, проведя исследования, сообщили, что 26% госпитализированных пациентов с дефицитом витамина D умерли от коронавируса. Среди тех, у кого не было нехватки этого элемента, доля летальных исходов составила 3%.

Помимо этого, нехватка данного витамина в 14 раз повышает риск тяжелого и критического состояния у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали список «суперпродуктов», которые могут значительно укрепить иммунитет. На первом месте оказались цитрусовые, которые могут помочь в борьбе с разными инфекциями.

Далее в рейтинге расположилась брокколи - в ней содержится большое количество витаминов A, C и E, а еще клетчатка и антиоксиданты. Также в рейтинг были выключены имбирь и куриное мясо.