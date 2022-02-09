Свищев призвал не верить данным о проблемах с допингом у фигуриста из РФ

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе со «Звездой» заявил, что не следует верить информации СМИ о подозрительном допинг-тесте в российской команде на Олимпиаде в Пекине.

Следует отметить, что церемония награждения была запланирована на вторник, однако впоследствии она была перенесена на неопределенный срок.

По мнению Свищева, следует дождаться компетентного ответа от таких организаций, как Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство.

«Надо набраться терпения и немного подождать. Нужно дождаться официального заявления. Похожая ситуация была в 2018 году, когда отменили награды двух наших спортсменов... Обвинили уже после того, как они финальную часть соревнований выиграли...» - отметил председатель Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.

По информации СМИ, у одного из наших спортсменов проба была взяла до Олимпиады.

«Это что, они еще до Олимпиады знали, что будет такая ситуация, что есть претензии к нему? Тогда вообще непонятно, почему надо сейчас объявлять... Для чего это? Кому-то нужна более шумная история, чтобы создать вокруг этого шумиху и показать, какие плохие русские», - сказал Свищев.

Ранее в СМИ появились сообщения, что церемония награждения спортсменов, ставших победителями и призерами командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине, перенесена из-за проблем с тестом на допинг в российской команде. Утверждалось, что в ситуации задействованы Олимпийский комитет России, а также международные антидопинговые организации.