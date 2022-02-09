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Песков ответил на слова Борреля об «авторитарных режимах» России и Китая

Анна Назайкина
13:37 09.02.2022
В Кремле не думают, что Евросоюз вправе давать подобные оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике.
Песков ответил на слова Борреля об «авторитарных режимах» России и Китая
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля о том, что совместное заявление РФ и КНР может стать основанием для мощного союза двух «авторитарных режимов».

«Нет, мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах, мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства», - заявил журналистам представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что Москва всегда с уважением относилась к устройству других государств и не занималась вмешательством во внутренние дела стран.

«И считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются», - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что в минувшую пятницу, 4 февраля, Россия и Китай выпустили совместное заявление о намерении противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран под любым предлогом. Соответствующее заявление было опубликовано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

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