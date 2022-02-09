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В Кремле заявили, что Путин не планирует посещать российско-белорусские учения

Андрей Аркадьев
13:38 09.02.2022
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности соединений и воинских частей к участию в учениях «Союзная решимость - 2022».
В Кремле заявили, что Путин не планирует посещать российско-белорусские учения
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость - 2022», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, у президента в планах нет», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности соединений и воинских частей к участию в учениях «Союзная решимость - 2022», которые пройдут с 10 по 20 февраля. Они являются заключительным этапом проверки войск, начавшейся ранее.

На первом этапе были передислоцированы и созданы группировки войск. В ходе учений «Союзная решимость - 2022» военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. Также военнослужащие отработают противодействие терроризму и отточат навыки по усилению госграницы.

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